Hamburg (SID) - Die Hamburg Freezers müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bis zu acht Wochen auf James Bettauer verzichten. Der 21 Jahre alte Verteidiger zog sich beim 3:4 am vergangenen Sonntag gegen den EHC Wolfsburg einen Haarriss im rechten Innenknöchel zu. Das ergab eine Kernspintomografie am Montag. Bettauer wird bereits am Donnerstag operiert.

"Das ist natürlich äußerst bitter. Sowohl für ihn als auch für uns", sagte Sportdirektor Stéphane Richer: "James hat sich bei uns in seiner ersten DEL-Saison sehr gut entwickelt. Da ist es bedauerlich, dass er diese Entwicklung vorerst nicht fortsetzen kann." Bettauer brachte es in 33 Spielen bislang auf neun Scorerpunkte.