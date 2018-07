Köln (SID) - Die Hamburg Freezers und die Kölner Haie bleiben Spitzenreiter Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf den Fersen. Die Hamburger besiegten Meister Eisbären Berlin 6:4 (0:0, 3:0, 3:4) und schoben sich mit 63 Punkten hinter Mannheim (66 Zähler) auf Platz zwei. Der achtmalige deutsche Meister Köln hat nach einem 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)-Erfolg gegen den EHC München als Dritter ebenfalls 63 Punkte auf dem Konto. Die Freezers haben ein Spiel mehr als Mannheim ausgetragen, die Haie dagegen noch eine Begegnung in der Hinterhand.

Vor 6422 Zuschauern in Hamburg schossen Jerome Flaake (28.), Thomas Oppenheimer (36.) und Brandon Reid (40.) die Gastgeber im Mitteldrittel scheinbar beruhigend in Führung. Doch im Schlussabschnitt überschlugen sich die Ereignisse. Die Berliner verkürzten zunächst durch Dominik Bielke (43.) und Darin Olver (44.), doch Christoph Schubert (45.) und erneut Oppenheimer (48.) stellten den alten Abstand wieder her. Die Eisbären gaben sich aber nicht geschlagen und machten es durch die Treffer von Barry Tallackson (49.) und Mads Christensen (50.) noch einmal spannend. David Wolf erlöste die Norddeutschen (55.).

In Köln schossen Christopher Minard (13.) und John Tripp (14.) die Haie im ersten Drittel in Überzahl in Front. Felix Schütz per Doppelpack (48. und 50.) und Andreas Holmqvist (54.) erhöhten vor 8451 Zuschauern. Christian Wichert gelang der Ehrentreffer der Gäste (57.).