Mannheim (SID) - Eishockeystar Jochen Hecht wird trotz des beendeten Tarifstreits in der nordamerikanischen Profiliga NHL zunächst weiterhin für seinen Heimatverein Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielen. "Solange ich keinen NHL-Vertrag unterschreibe, bleibe ich in Mannheim", sagte der 35 Jahre alte Stürmer im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.

In der NHL bestritt Hecht 845 Spiele für die St. Louis Blues, Edmonton Oilers und Buffalo Sabres. Seit Januar 2012 war er allerdings zum Zuschauen verdammt: Nach drei Gehirnerschütterungen und einem Bandscheibenvorfall hatten die Ärzte erst wenige Wochen vor seinem Wechsel im Dezember nach Mannheim wieder grünes Licht gegeben.

"Die nächsten Tage werde ich mit meinem Agenten reden und mal schauen, welche Optionen es gibt", sagte Hecht, der in Mannheim auch noch für die kommende Saison einen Vertrag besitzt. Dennoch könnte er den Verein bei einem passenden Angebot verlassen. "Ich habe eine Ausstiegsklausel bis 30. Juli. Wenn sich bis dahin nichts ergibt, bleibe ich die nächste Saison in Mannheim", sagte der viermalige Olympiateilnehmer.

Erster Ansprechpartner für Hecht in der NHL dürften die Buffalo Sabres sein, bei denen er zuletzt unter Vertrag gestanden hatte. Zwar lief sein Kontrakt beim dreimaligen NHL-Finalisten im vergangenen Sommer aus, das Ziel sei aber immer noch eine Zusammenarbeit mit den Sabres. "Meine Familie ist ja dort, aber mal sehen", sagte Hecht.