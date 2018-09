Berlin (dpa) - Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras sieht Fortschritte bei der Sanierung des Euro-Krisenlandes. Er sehe das Glas halbvoll, sagte Samaras in Berlin. Dort nahm er vor seinem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel an einem Wirtschaftsgipfel der Tageszeitung «Die Welt» teil. Er werde Merkel eine optimistische Botschaft zum Stand der Reformen in Griechenland überbringen, erklärte Samaras. «Wir liefern, Europa hilft.»

