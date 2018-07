Paris (AFP) Ein Pariser Strafgericht hat einen Unterstützer der Islamischen Bewegung Usbekistans (IMU) wegen Finanzierung bewaffneter Kämpfer im Großraum Pakistan-Afghanistan zu acht Jahren Haft verurteilt. Wie das Gericht am Dienstag urteilte, gilt für den 53-jährigen, türkisch-niederländischen Irfan Demirtas nach Haftverbüßung zudem ein dauerhaftes Aufenthaltsverbot in Frankreich. Das Gericht befand ihn schuldig, für die IMU in Frankreich insgesamt 300.000 Euro gesammelt und Richtung Pakistan-Afghanistan transferiert zu haben; 170.000 Euro davon seien in den bewaffneten Kampf geflossen.

