Paris (AFP) Die Ehefrau des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy, bringt bald ihr nächstes Album heraus. Die Arbeiten an "Little French Songs" seien fast beendet, sagte der Agent der Musikerin, Bertrand de Labbey, am Dienstag dem Sender RTL. Die gebürtige Italienerin sei "glücklich" mit ihrem Mann. Der konservative Politiker war im vergangenen Mai abgewählt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.