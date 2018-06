Paris (AFP) Im Streit um antisemitische Botschaften im Kurznachrichtendienst Twitter weigert sich das US-Unternehmen, der französischen Justiz die Namen der Absender zu nennen. Diese Daten würden von dem Unternehmen in den USA gesammelt und aufbewahrt, sagte die Anwältin der Internetplattform, Alexandra Neri, am Dienstag vor einem Pariser Gericht. Um sie zu erhalten, müsse sich der französische Richter an die Justizbehörden in den USA wenden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.