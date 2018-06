La Manga (dpa) - Für Jürgen Klopp ist der Titelkampf in der Fußball-Bundesliga bereits vor dem Start in die Rückrunde so gut wie entschieden.

«Den Bayern ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Man kann sie ihnen nicht nehmen, sie können sie nur selber hergeben. Ich befürchte, das werden sie nicht tun», sagte der Trainer von Borussia Dortmund der Nachrichtenagentur dpa. Mit seinem Team, das im vergangenen Jahr das Double gewann, strebt er die erneute direkte Qualifikation für die Champions League an. «Platz zwei wäre super, Platz drei mehr als in Ordnung. Danach geht es in Bereiche, in denen wir uns nicht mehr so richtig wohl fühlen.»