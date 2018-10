Doha (SID) - Bayern Münchens Sport-Vorstand Matthias Sammer hat einen Wechsel des Mainzer Abwehrspielers Jan Kirchhoff schon im Winter nicht ausgeschlossen. "Der Ball liegt bei Mainz. Ich habe gelesen, dass der Mainzer Trainer den Spieler nicht abgeben will, der Manager aber vielleicht unter gewissen Umständen. Solange wir keine Signale bekommen, sehen wir das entspannt. Wir haben den Spieler ab Sommer unter Vertrag", sagte Sammer am Dienstag im Trainingslager des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Katar.

Der FC Bayern hat den 22 Jahre alten Innenverteidiger ab Sommer ablösefrei verpflichtet. In den vergangenen Tagen waren aber immer wieder Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang des U21-Nationalspielers nach München aufgekommen. Kirchhoff, von Sammer als "Wunschspieler" und "Rohdiamant" bezeichnet, hatte selbst von einer Option gesprochen. Als mögliche Ablöse waren drei Millionen genannt worden. Der Vertrag läuft bis 2016.

Unklar bleibt auch die Zukunft von Bayern-Trainer Jupp Heynckes (67). "Wir haben einen super Trainer. Die Entscheidung wird so sein, dass diese Superlösung bleibt oder wir eine neue Superlösung präsentieren werden. Das ist die Aussage", sagte Sammer.

Es seien "alle Zeitfenster, alle inhaltlichen Themen besprochen. Lassen sie uns arbeiten, warten sie ab. Es ist alles klar festgelegt." Die Spekulationen um Heynckes würden den FC Bayern in der Rückrunde nicht daran hindern, "weltklasse zu arbeiten".