Kapalua (SID) - Der amerikanische Golfprofi Dustin Johnson steht vor seinem siebten Triumph auf der US-Tour. Beim mit 5,7 Millionen Dollar (ca. 4,4 Millionen Euro) dotierten Saisonauftakt in Kapalua/Hawaii, der wegen zu starker Winde um mehrere Tage verschoben worden war, liegt der 28-Jährige nach zwei Runden mit insgesamt 135 Schlägen in Führung. Angesichts der unsicheren Wetterlage hatten die Organisatoren das Turnier auf 54 Löcher verkürzt, die ersten beiden Runden wurden an einem Tag gespielt.

Dabei kam Johnson mit den immer noch schwierigen Bedingungen am besten zurecht. Nach einer 69 zum Auftakt blieb er auf dem Par-73-Kurs auch auf der zweiten Runde mit 66 Schlägen deutlich unter dem Platzstandard. Mit einem Vorsprung von drei Schlägen auf Titelverteidiger Steve Stricker (USA) geht Johnson in den Schlusstag. Rang drei belegt in Masters-Sieger Bubba Watson (139 Schläge) ebenfalls ein Amerikaner. Deutsche Golfer sind nicht am Start.