Athen (AFP) Die griechischen Behörden schlagen wegen der zunehmenden illegalen Abholzung des Waldes Alarm. Im vergangenen Jahr seien rund 13.000 Tonnen Holz beschlagnahmt worden, erklärte das Umweltministerium in Athen am Dienstag. Aufgrund der durch Steuererhöhungen massiv gestiegenen Heizölpreise besorgen sich viele Griechen im Wald Brennholz. Vor allem in der Region Makedonien-Thrakien im Norden des Landes, wo die Temperaturen im Winter auf unter null Grad sinken können, sei dies ein Problem. Dort verzeichneten die Behörden 3105 Anzeigen wegen illegalen Abholzens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.