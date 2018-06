London (AFP) Die Todesursache von Soulsängerin Amy Winehouse muss am Dienstag erneut offiziell festgestellt werden. Eine Anhörung wurde für 10.00 Uhr (11.00 MEZ) in der Gerichtsmedizin des Stadtteils St. Pancras in London angesetzt. Die Wiederholung des Verfahrens war wegen eines Formfehlers bei der Stellenbesetzung in der zuständigen Gerichtsmedizin notwendig geworden.

