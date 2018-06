Stuttgart (SID) - Handball-Bundestrainer Martin Heuberger bangt vor der WM-Generalprobe gegen Rumänien am Mittwoch (20.15 Uhr/Sport 1) in Stuttgart um Stammtorhüter Silvio Heinevetter. Der Keeper von den Füchsen Berlin musste sich am Dienstagmorgen wegen eines Gerstenkorns am linken Auge in ärztliche Behandlung begeben und mit dem Training aussetzen. "Sein Auge ist leicht geschwollen. Ich hoffe, dass er gegen Rumänien wieder einsatzbereit ist", sagte Heuberger.

Die deutschen Handballer treffen zum WM-Auftakt am kommenden Samstag (16 Uhr/ARD) in Granollers auf Brasilien. Titelverteidiger und Olympiasieger Frankreich, Afrikameister Tunesien, Argentinien und Montenegro sind die weiteren Vorrundengegner. Primäres Ziel der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist das Achtelfinale, für das sich die ersten vier Teams der Sechsergruppe qualifizieren.