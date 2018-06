Kiel (SID) - Welthandballer Daniel Narcisse verlässt nach vier Jahren den deutschen Rekordmeister THW Kiel. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Nach Informationen der Kieler Nachrichten hat der 33 Jahre alte Rückraumspieler beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain HB für zwei Jahre unterschrieben, zudem gibt es eine Option für eine weitere Spielzeit.

"Wir haben ihm einen Zwei-Jahres-Vertrag angeboten, den er aber mit Hinweis auf seine Zukunft abgelehnt hat", sagte THW-Geschäftsführer Klaus Ellwardt, "das ist aus seiner Sicht verständlich, aber natürlich bedauern wir diese Entscheidung."

In Paris trifft der Olympiasieger von London, der mit Kiel in der vergangenen Saison das Triple gewann, unter anderem auf die Weltstars Luc Abalo und Mikkel Hansen. Auch Igor Vori, in dieser Saison noch beim HSV Hamburg aktiv, zieht es in die französische Hauptstadt.

Der THW Kiel verliert in Narcisse nach Marcus Ahlm (Schweden) und Thierry Omeyer (Montpellier) zum Saisonende den dritten prominenten Spieler.