Ottawa (AFP) Mehrere Indianergemeinden im Westen Kanadas haben Klage gegen zwei kürzlich verabschiedete Gesetze eingereicht. Sie verlangten am Dienstag vom kanadischen Bundesgericht, die Regelungen für nichtig zu erklären, da sie die Jagd- und Fischereirechte der Ureinwohner einschränken könnten. Die beiden im Dezember verabschiedeten Gesetze weichen nach Ansicht der Kläger die Bestimmungen für den Boden- und Gewässerschutz in der an Ölsanden reichen Region auf.

