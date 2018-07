Berlin (dpa) - Alte Bekannte zum neuen Jahr auf dem Charts-Thron: Mit seinem Welthit «Gangnam Style» hat der Südkoreaner Psy die Spitze der deutschen Single-Charts zurückerobert und nach zehn Wochen Rihanna auf Platz eins abgelöst.

Deren Lied «Diamonds» fiel auf die zwei, dahinter liegen will.i.am und Britney Spears mit dem Song «Scream & Shout», der von Platz acht auf drei stieg. Psy war bereits vor Wochen schon mal die Nummer eins und tanzt dort nun insgesamt zum dritten Mal, wie Media Control mitteilte.

Auch in den Album-Charts gibt es eine Rückeroberung an der Spitze: Die Schlagersängerin Helene Fischer macht es Psy nach und schiebt ihr Album «Für einen Tag - Live 2012» von zwei auf eins. Die «X Factor»-Gewinner Mrs. Greenbird, die vergangene Woche von null eins geschossen waren, rutschen mit ihrer selbstbetitelten Folkplatte auf Platz zwei. Sarah Nücken und ihr Partner Steffen Brückner hatten im November die dritte Ausgabe der Vox-Castingshow «X Factor» gewonnen.

Der höchste Neueinsteiger in den Single-Charts kommt ebenfalls aus der «X Factor»-Fernsehshow, und zwar aus der britischen Version. Dort war Olly Murs im Jahr 2009 Zweiter. Zusammen mit dem US-Hip-Hopper Flo Rida (Olly Murs feat. Flo Rida) kommt er mit dem Lied «Troublemaker» auf Platz 17. Einzige weitere Neueinsteigerin ist die Berliner Newcomerin Schmidt, die mit dem Titellied zum Kölner Neujahrs-«Tatort» in der ARD («Heart Shaped Gun») Position 37 erreicht. In den Album-Charts ist der beste und einzige Neuling auf Platz 60 der Soundtrack der Teenie-Komödie «Pitch Perfect».

Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.