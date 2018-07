Johannesburg (AFP) Gefangene in Südafrika haben aus Protest gegen ihre Haftbedingungen und schlechtes Essen gemeutert und einen Teil ihres Hochsicherheitsgefängnisses in Brand gesteckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden bei dem Vorfall in Groenpunt in der Provinz Free State 50 Häftlinge und neun Wärter verletzt. Am späten Montagnachmittag weigerten sich die Gefangenen demnach, ihr Mahl einzunehmen, bevor sie Wärter angriffen und überwältigten. Danach zündeten sie den Angaben zufolge ihre Zellen an, zerstörten Glühbirnen und verbarrikadierten sich.

