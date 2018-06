Sydney (dpa) - Die deutschen Tennisprofis Angelique Kerber und Mona Barthel sind kurz vor Beginn der Australian Open gut in Form. Die Kielerin Kerber zog beim WTA-Turnier in Sydney ins Viertelfinale ein. Sie bezwang am Dienstag Galina Woskobojewa aus Kasachstan mit 6:2, 7:5.

In der nächsten Runde trifft Kerber auf die Russin Swetlana Kusnezowa, die sich mit 7:6 (7:4), 1:6, 6:2 gegen die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark durchsetzte. In der ersten Runde der mit 690 000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung hatte Kusnezowa gegen Julia Görges aus Bad Oldesloe gewonnen.

Auch Barthel schaffte es bei ihrem Auftritt im australischen Hobart ins Viertelfinale. Die 22-Jährige aus Neumünster siegte gegen Chanelle Scheepers aus Südafrika mit 7:6 (7:3), 7:5. Beim mit 235 000 Dollar dotierten Hartplatzturniers spielt Barthel nun entweder gegen die Tschechin Klara Zakopalova oder die Bulgarin Zwetana Pironkowa.

Die deutschen Herren kassierten dagegen Niederlagen. Für Björn Phau aus Weilerswist war beim ATP-Turnier in Sydney nach der 0:6, 1:6-Pleite gegen den Finnen Jarkko Nieminen schon in Runde eins Endstation. Auch Benjamin Becker scheiterte im neuseeländischen Auckland an der Auftakthürde. Der Mettlacher unterlag dem Franzosen Gael Monfils mit 7:6 (7:2), 3:6, 4:6.