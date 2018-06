Budapest (AFP) Rassistische Äußerungen eines Gründungsmitglieds der in Ungarn regierenden Fidesz-Partei über Roma haben einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Justizminister Tibor Navracsics sagte am Montagabend im TV-Sender ATV, der bereits einschlägig bekannte Journalist Zsolt Bayer habe in der Fidesz "keinen Platz" mehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.