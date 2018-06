Las Vegas (AFP) Weltmarktführer Intel will Mikrochips für Billig-Smartphones bauen und damit verstärkt Käufer in Schwellenländern ansprechen. Das Unternehmen wolle "eine neue Smartphone-Plattform für Wachstumsmärkte" bauen, teilte Intel am Montag auf der Konsumelektronikmesse CES in Las Vegas mit. Intel gehe davon aus, dass die Geräte mit der neuen Plattform Anklang bei "Erstkäufern in Wachstumsländern" fänden. Die Chips würden für Gerätehersteller produziert, die kostengünstige Geräte ohne Abstriche bei der Leistung bauen wollten.

