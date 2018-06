Los Angeles (AFP) Für den blutigen Amoklauf an einem religiösen College im US-Bundesstaat Kalifornien Anfang April muss sich der mutmaßliche Täter nicht vor Gericht verantworten. Dem 44-jährigen Mann, der auf nicht schuldig plädiert hatte, könne wegen einer psychischen Störung nicht der Prozess gemacht werden, berichtete die Zeitung "San Francisco Chronicle" am Montag. Er werde in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht.

