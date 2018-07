Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama empfängt am Freitag den afghanischen Staatschef Hamid Karsai. Wie das Weiße Haus am Montag mitteilte, wollen beide Seiten über den Übergangsprozess und die Sicherheitslage in dem vom Krieg gezeichneten Land sowie über den Abzug der US-Truppen beraten.

