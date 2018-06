Caracas (AFP) Der venezolanische Oppositionsführer Henrique Capriles will den Amtsverbleib des krebskranken Präsidenten Hugo Chávez über den Tag seiner fälligen Neu-Vereidigung hinaus nicht anerkennen. Der 10. Januar sei "das Ende einer Amtszeit und der Anfang einer neuen", sagte Capriles am Dienstag vor Journalisten in Caracas. "Wenn der Präsident keinen Amtseid ablegt, ist er nicht mehr Präsident." Chávez war im Oktober wiedergewählt worden, befindet sich aber zur Krebsbehandlung in Kuba.

