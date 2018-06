München (SID) - Star-Geigerin Vanessa Mae hat ihre Pläne für einen Start bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi anscheinend konkretisiert. Die 34 Jahre alte Britin will in Russland angeblich als Ski-Rennläuferin im Slalom und Riesenslalom für Thailand antreten, das Geburtsland ihres Vaters. Entsprechende Pläne hatte Mae bereits im Sommer 2010 kundgetan, damals war aber noch von einem - unrealistischen - Abfahrts-Traum die Rede.

Um ihr Ziel zu erreichen, vernachlässige Mae jetzt sogar ihre künstlerische Karriere, berichteten die Vorarlberger Nachrichten am Dienstag. Die Geigerin betreibe ihr Olympia-Projekt "mit aller Ernsthaftigkeit", sagte Hubert Immler, Chef der Schuhabteilung des Skiherstellers Head. Mae hat seit 2009 einen Wohnsitz im Schweizer Ski-Ort Zermatt und fahre wann immer möglich Ski.

"Man muss Vanessa sogar einbremsen. Sie meint, 150 Tage und mehr trainieren zu müssen", sagte Immler. Ein Trainer aus Norwegen soll Mae olympiatauglich machen. Wie jeder andere ambitionierte Läufer muss sie sich jedoch erst für die Spiele qualifizieren. Die dafür nötigen FIS-Punkte wolle sich Mae, die seit ihrem fünften Lebensjahr Ski fährt, bei Rennen im Sommer in Südamerika holen, hieß es.