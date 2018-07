Brüssel (AFP) Die belgische Königin Fabiola hat mit der Gründung einer umstrittenen Stiftung für Aufsehen gesorgt. Die im September von der 84-jährigen Monarchin gegründete Stiftung Fons Pereos "dient in Wahrheit dazu, das Problem ihrer Nachfolge zu regeln", berichtete die belgische Zeitungsgruppe "Sudpresse" am Mittwoch. Demnach will die kinderlose Königin vermeiden, dass ihre Erben - insbesondere ihre Neffen - nach ihrem Tod die in Belgien geltenden 70 Prozent Erbschaftssteuer zahlen müssen.

