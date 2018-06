Berlin (AFP) Die öffentliche Kritik an FDP-Chef Philipp Rösler könnte für Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) Konsequenzen haben. Die "Bild"-Zeitung zitierte am Mittwoch namentlich nicht genannte Präsidiumsmitglieder, die eine Abwahl Niebels aus dem Präsidium betreiben wollen. Sollte Niebel erneut für einen Posten in dem Parteigremium kandidieren, müsse er mit einem Gegenkandidaten rechnen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Präsidiumsmitglieder.

