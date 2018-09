Berlin (AFP) Angesichts der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise in Ägypten fordert Unions-Fraktionsvize Andreas Schockenhoff (CDU) von der dortigen Regierung mehr Offenheit und Toleranz. Für die dringend nötigen Investitionen und die Wiederbelebung des Tourismus sei es wichtig, "dass Ägypten ein offenes Land ist, in dem es Bewegungsfreiheit und Sicherheit gibt", sagte Schockenhoff am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP nach Gesprächen mit Regierungsvertretern und Oppositionellen in Kairo. Er betonte, er sehe "noch eine gute Chance für ein demokratisches und pluralistisches Ägypten".

