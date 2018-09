Berlin (AFP) Mit einem Hirnforschungszentrum in Jerusalem haben Deutschland und Israel ihre wissenschaftliche Zusammenarbeit ausgebaut. Forscher des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie und der Hebräischen Universität Jerusalem weihten am Mittwoch das Max Planck Center for Neuroscience ein. Damit erhalte "die langjährige Partnerschaft im Bereich der Neurowissenschaften eine neue Qualität", sagte Max-Planck-Präsident Peter Gruss bei der Zeremonie in Jerusalem. Für die Hirnforschung eröffneten sich "neue Perspektiven".

