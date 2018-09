Hannover (AFP) Er ist 54 Jahre alt, hat sich bislang nur als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover profiliert und wird von Freund und Feind gerne unterschätzt: Stephan Weil will als Spitzenkandidat der SPD bei der Landtagswahl am 20. Januar den Amtsinhaber David McAllister (CDU) als Ministerpräsidenten von Niedersachsen beerben. Der langjährige Kommunalpolitiker macht dabei aus der Not eine Tugend und präsentiert sich ganz bewusst als Außenseiter im üblichen Politikbetrieb und Mensch von Nebenan.

