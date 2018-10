München (AFP) Ein Anstieg beim Ölpreis hat das Tanken für deutsche Autofahrer teilweise wieder teurer werden lassen. Wie der ADAC am Mittwoch mitteilte, kostet ein Liter Super E10 derzeit im Schnitt 1,554 Euro. Das seien 1,3 Cent mehr als in der Vorwoche. Der Benzinpreis befinde sich damit auf dem höchsten Stand seit Anfang Dezember 2012, teilte der in München ansässige Automobilclub mit. Diesel habe sich dagegen leicht verbilligt. Ein Liter kostet laut ADAC derzeit im Schnitt 1,448 Euro pro Liter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.