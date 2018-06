Duisburg (AFP) Ein umstürzender Lastwagen hat in Duisburg am Mittwoch eine Bushaltestelle gerammt und vier wartende Menschen verletzt. Eine Frau schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Ihr Alter war zunächst unklar. Eine weitere Frau sowie zwei Mädchen im Alter von elf und 17 Jahren wurden ebenfalls verletzt, auch der Lastwagenfahrer erlitt leichte Blessuren.

