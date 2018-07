Berlin (AFP) Ein Mann ist in Berlin rund zehn Meter tief in den Schornstein eines Mehrfamilienhauses gestürzt und musste von der Feuerwehr in einer komplizierten Rettungsaktion befreit werden. Er habe erst nach längerer Zeit durch einen Durchbruch in der Wand in Höhe des zweiten Obergeschossses befreit werden können, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Der Mann schwebte in seiner misslichen Lage zwischenzeitlich in akuter Lebensgefahr und musste von einem Notarzt nach einem Kreislaufzusammenbruch wiederbelebt werden. Nähere Angaben zu weiteren Verletzungen des Mannes lagen zunächst nicht vor.

