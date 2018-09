Hamburg (AFP) Die Anwälte des mutmaßlichen NSU-Mitglieds Beate Zschäpe haben in der Anklageschrift des Generalbundesanwalts Formfehler moniert. Die Schrift müsse korrigiert werden, da nicht hinreichend deutlich werde, ob Zschäpe die Gründung einer terroristischen Vereinigung oder nur die Mitgliedschaft in einer solchen Gruppierung zur Last gelegt werde, kritisierten die Anwälte der 38-Jährigen, wie "Spiegel Online" am Mittwoch berichtete. Demnach reichten die Verteidiger Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm einen 22-seitigen Schriftsatz beim Oberlandesgericht in München ein.

