Berlin (dpa) - Der Filmregisseur Martin Scorsese («Taxi Driver») stellt für eine Ausstellung in Berlin erstmals Teile seines Archivs der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mit persönlichen Erinnerungsstücken, Skizzen für Filme, Setfotos und Skizzen zeichnet die Deutsche Kinemathek am Potsdamer Platz den Weg des heute 70-Jährigen zu einem der wichtigsten Filmemacher nach.

Die Ausstellung ist von diesem Donnerstag (10. Januar) bis zum 12. Mai zu sehen. «Viele der Ausstellungsstücke hingen bis eben noch in meiner Wohnung», sagte Scorsese in einem Video aus New York, wo er zur Zeit am Schnitt seines neuen Films «The Wolf of Wall Street» mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle arbeitet. Zu den Sehenswürdigkeiten der Ausstellung gehören etwa die Hose und die Handschuhe, die Robert De Niro im Boxerfilm «Wie ein wilder Stier» trug, Kostüme und Requisiten aus dem Epos «Gangs of New York», handschriftliche Notizen und der Briefwechsel mit Drehbuchautoren.

