Paris (AFP) Frankreichs sozialistische Regierung will bis Ende Februar ein eigenes Gesetz für eine Reform des Arbeitsmarktes vorlegen, wenn die Sozialpartner bei ihren Verhandlungen zu dem Thema keine Einigung erzielen. Der Gesetzentwurf würde "die Gesamtheit der Themen" umfassen, die Gewerkschaften und Arbeitgebern zur Beratung vorgelegt worden seien, sagte der für die Beziehungen zum Parlament zuständige Minister Alain Vidalies am Mittwoch. Das habe Staatschef François Hollande am Mittwochmorgen klargestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.