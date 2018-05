Sofia (SID) - Die Fußball-Verbände von Ungarn und Bulgarien wollen Einspruch gegen die am Dienstag vom Weltverband FIFA verhängten Sanktionen eingelegen. Wegen des Fehlverhaltens ihrer Fans wurden gegen beide Nationen Geisterspiele verhängt, dazu muss Ungarn umgerechnet gut 33.000 Euro Strafe zahlen, Bulgarien wird mit 29.000 Euro zur Kasse gebeten.

Der ungarische Verband MLSZ brachte sein Bedauern über antisemitische Sprüche, die Anhänger im Länderspiel gegen Israel am 15. August 2012 skandiert hatten, zum Ausdruck. Ausgerechnet im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien am 22. März ohne Zuschauer spielen zu müssen, erscheint dem Verband nicht gerechtfertigt, da die Vorkommnisse bei einem Freundschaftsspiel aufgetreten seien, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme am Mittwoch.

Im WM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und Dänemark am 12. Oktober vergangenen Jahres waren zwei Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geworfen und der Däne Patrick Mtiliga von einer Gruppe bulgarischer Fans bei jeder Ballberührung nach dessen Einwechslung in der 54. Minute rassistisch verunglimpft worden.