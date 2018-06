Libreville (AFP) In Gabuns Hauptstadt Libreville haben am Mittwoch Verhandlungen zur Beilegung des bewaffneten Konfliktes in der Zentralafrikanischen Republik begonnen. Die Verhandlungen zwischen Vertretern der Regierung, der Rebellenallianz Séléka und der Opposition finden unter der Schirmherrschaft der Zentralafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECCAS) statt, wie ein AFP-Reporter berichtete. Sie sollten ursprünglich am Dienstag beginnen, waren dann aber verschoben worden.

