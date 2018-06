London (AFP) Prinz Williams schwangere Frau Kate feiert ihren 31. Geburtstag am Mittwoch ohne großes Fest. Die Herzogin von Cambridge werde den Tag "privat" begehen, teilte der St.-James-Palast mit. Kate hält sich dem Vernehmen nach derzeit mit William in ihrem Haus in Wales auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.