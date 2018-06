Paris (AFP) Nach langem Baden schrumpelige Finger sind vielleicht nicht sehr ansehnlich - sie sind aber trotzdem keine Laune, sondern ein Geschenk der Natur. Denn mit schrumpeligen Fingern und Zehen kann der Mensch besser nasse Gegenstände greifen und sich sicherer auf feuchtem Untergrund fortbewegen, wie es in einer Studie heißt, die am Mittwoch in der angesehenen Fachzeitschrift "Biology Letters" der britischen Akademie für Wissenschaften veröffentlicht wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.