Tokio (AFP) Dritte Technikpanne in drei Tagen beim Dreamliner, dem Prestigeprojekt des US-Flugzeugbauers Boeing: Wegen eines Problems an der Bremse einer Boeing 787 musste am Mittwoch in Japan ein Inlandsflug annulliert werden. Auf dem Flughafen der westjapanischen Stadt Yamaguchi sei wegen eines fehlenden Ersatzteils keine schnelle Reparatur möglich gewesen, teilte ein Flughafensprecher mit. Die Maschine der Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) habe deshalb nicht wie geplant nach Tokio zurückfliegen können.

