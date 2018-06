Hamburg/Göteborg (dpa)- Der schwedische Konzern SKF übernimmt vom Finanzinvestor Star Capital den Maschinenbau der Hamburger Traditionswerft Blohm+Voss.

SKF zahle für das Unternehmen 80 Millionen Euro und übernehme zusätzlich Schulden von 18 Millionen Euro. Dies teilte SKF am Mittwoch am Sitz seiner deutschen Niederlassung in Schweinfurt mit. Star Capital hatte vor einem Jahr den zivilen Teil von Blohm+Voss übernommen.

SKF ist ein weltweit tätiger Maschinenbaukonzern mit einem Umsatz von 66,2 Milliarden Kronen (7,74 Milliarden Euro) und mehr als 46 000 Beschäftigten. Der Maschinenbau von Blohm+Voss erreicht rund 100 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 400 Mitarbeiter.