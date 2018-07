Armstrong tritt bei Star-Talkerin Winfrey auf

Boston (dpa) - Der überführte Doper Lance Armstrong will sich nach seiner lebenslangen Sperre erstmals öffentlich zu Wort melden. Der gestürzte Radsportstar wird sich laut einer Ankündigung des US-Kabelkanals OWN am 17. Januar in der Talkshow der Starmoderatorin Oprah Winfrey äußern. In der Ankündigung des TV-Kanals hieß es am Dienstag, Armstrong werde sich in der Sendung zu den Anschuldigungen des betrügerischen Verhaltens und dem Vorwurf der Lüge über den Gebrauch leistungssteigernder Mittel während seiner Karriere äußern. Gleichzeitig berichtet die USADA von einem Spendenversuch Armstrongs an die Anti-Doping-Agentur der USA. Nach USADA-Angaben soll Armstrong versucht haben, der Agentur eine Spende von 250 000 Dollar anzubieten.

Spielmanipulationen: FIFA sperrt 41 koreanische Spieler

Zürich/Berlin (dpa) - Nach einem Wettskandal im südkoreanischen Fußball hat der Weltverband FIFA 41 koreanische Spieler weltweit gesperrt. Das teilte die FIFA am Mittwoch in Zürich mit. Die Spieler waren zuvor von einer Disziplinarkommission der nationalen K-Liga und des koreanischen Fußballverbands (KFA) lebenslang für alle Fußballtätigkeiten gesperrt worden. Die FIFA weitete die Sanktionen weltweit aus. Im Jahr 2011 waren organisierte Spielmanipulationen ans Licht gekommen. Die beteiligten Akteure sollen in Spielen absichtlich Fehler gemacht haben, um dadurch den Verlauf zu beeinflussen. Im Gegenzug sollen sie Geld von Glücksspielvermittlern erhalten haben.

VfB-Chef glaubt an Labbadia-Verbleib: «Sind extrem guter Dinge»

Belek (dpa) - Präsident Gerd E. Mäuser vom VfB Stuttgart geht trotz der jüngsten Irritationen fest von einer Vertragsverlängerung mit Trainer Bruno Labbadia aus. «Wir sind extrem guter Dinge, dass wir zusammenkommen werden. Schön wäre es, wenn das noch im Januar klappt. Aber das kann ich nicht garantieren», sagte Mäuser am Mittwoch im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im türkischen Belek. Der Clubchef kündigte für den Abend ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Trainer an. «Wir haben einen klaren Plan», meinte er. Labbadias Vertrag mit dem VfB läuft am Saisonende aus.

Kuranyi: Rückkehr in die Bundesliga derzeit kein Thema

Moskau (dpa) - Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi plant keine baldige Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga und will bei Dynamo Moskau seinen bis 2015 laufenden Vertrag erfüllen. «Es gibt keinen Grund, vor Vertragsende 2015 von Dynamo wegzugehen», sagte der 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. Nach zweieinhalb Jahren in Russland fühle er sich im Riesenreich längst integriert. Seinen früheren Verein Schalke 04 schreibe er trotz dessen aktueller Formkrise für die laufende Bundesliga-Saison noch nicht ab.

BVB dementiert Berichte über Verhandlungen mit Sahin

La Manga (dpa) - Borussia Dortmund hat Medienberichte dementiert, wonach der deutsche Fußball-Meister in Verhandlungen mit Nuri Sahin steht. «Das kann ich nicht bestätigen. Das löst bei mir teilweise Belustigung und Kopfschütteln aus», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Trainingslager der Borussia in La Manga. Der von Real Madrid ausgeliehene Sahin ist dem Vernehmen nach mit seiner Reservistenrolle beim FC Liverpool unzufrieden.

Turner-Bund verlängert Verträge mit Cheftrainern bis 2016

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Turner werden bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro von den drei bisherigen Cheftrainern betreut. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte, verlängerte er die Verträge von Andreas Hirsch (Gerätturnen männlich), Ursula Koch (Gerätturnen weiblich) und Michael Kuhn (Trampolinturnen).

VfL Bochum trauert um Ex-Präsident Werner Altegoer

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum trauert um seinen Aufsichtsrats-Ehrenvorsitzenden Werner Altegoer. Nach VfL-Angaben starb der langjährige Präsident des Fußball-Zweitligisten am Mittwoch «nach schwerer Krankheit» im Alter von 77 Jahren im Knappschaftskrankenhaus Dortmund. Der gebürtige Bochumer war seinem Verein über sechs Jahrzehnte verbunden. «Der VfL verliert eine außergewöhnliche Persönlichkeit», teilte der Club mit.