Berlin (dpa) - Trotz anhaltender Kritik an Peer Steinbrück schließt SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier einen Wechsel des Kanzlerkandidaten aus. Auf die Frage, ob ein solches Szenario denkbar sei, antwortete Steinmeier der «Stuttgarter Zeitung» (Mittwoch) lapidar mit «Nein».

Er habe keine Zweifel an der Loyalität der SPD-Spitze zu ihrem Kandidaten. In einer neuen Umfrage sackte die SPD von 27 auf 25 Prozent ab.

Am Dienstag waren neue Details über Steinbrück bekanntgeworden, der wegen hoher Nebeneinnahmen in der Kritik steht. Er soll in seiner zweijährigen, mit 170 000 Euro entlohnten Aufsichtsratstätigkeit für den Stahlkonzern ThyssenKrupp angeboten haben, sich politisch für Rabatte bei den Stromkosten einzusetzen. Das geht laut «Handelsblatt» aus einem Sitzungsprotokoll vom Januar 2011 hervor. Allerdings ist es SPD-Linie, energieintensive Unternehmen bei den Förderkosten für erneuerbare Energien nicht zu stark zu belasten, um Arbeitsplätze zu schützen. Selbst aus der Opposition wurde bislang kaum Kritik an Steinbrück in diesem Punkt laut.

SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles nannte den Bericht «ungeheuerlich». «Es spricht schon für eine hohe kriminelle Energie, gesetzlich geschützte Aufsichtsratsprotokolle in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ein Straftatbestand», sagte sie der «Rhein-Zeitung» (Mittwoch). Im ZDF-«Morgenmagazin» verteidigte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, Steinbrücks Verhalten. Dieser habe sich «genau für die richtige Sache eingesetzt». Die Kritik an ihm sei grotesk.

Bei einem Wahlsieg will die SPD die sich immer schneller drehende Mietpreisspirale bremsen: Durch eine Erhöhungsbegrenzung auch für Neumieten. «Bei Neuvermietungen darf die Miete um nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen», heißt es in einem Positionspapier zur Klausur der SPD-Bundestagsfraktion. Bei Bestandsmieten will die SPD Mieterhöhungen auf maximal 15 Prozent in vier Jahren begrenzen. Derzeit ist ein solcher Aufschlag innerhalb von drei Jahren möglich.

Darüber hinaus wollen die Sozialdemokraten dafür sorgen, dass Mieter bei Sanierungen «nicht durch überhöhte Mietpreisaufschläge aus ihren Wohnungen verdrängt werden». Die Kosten für Sanierungen dürften nicht einseitig den Mietern angelastet werden. «Wir wollen deshalb, dass der Vermieter bei Sanierungen maximal 9 Prozent der Kosten pro Jahr auf den Mieter umlegen darf», heißt es in der Vorlage mit dem Titel «Bezahlbares Wohnen in der Sozialen Stadt». Zudem sollen künftig Vermieter und nicht Mieter die Maklergebühren bezahlen.

Die Spitze der SPD-Bundestagsfraktion trifft sich an diesem Mittwoch in Hannover zur zweitägigen Jahresauftaktklausur. Dabei will sie ihren Kurs bis zur Bundestagswahl abstecken. Die SPD hofft auf einen rot-grünen Wahlsieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 20. Januar, um daraus Rückenwind für die Bundestagswahl zu erhalten.

Laut «Stern»/RTL-Wahltrend des Forsa-Instituts steigt die Union um einen Punkt auf ein neues Rekordhoch von 42 Prozent. Die SPD dagegen sinkt um zwei Punkte auf 25 Prozent - ihren niedrigsten Wert seit April 2012. Die Grünen legen zwei Punkte zu und kommen auf 15 Prozent.

