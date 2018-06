Istanbul (AFP) In der Türkei kommt Schwung in die Bemühungen um eine Lösung des seit fast drei Jahrzehnten andauernden Kurdenkonflikts. Nachdem die türkische Regierung offiziell Verhandlungen zwischen dem Geheimdienst und dem inhaftierten kurdischen Rebellenchef Abdullah Öcalan bestätigt hatte, berichtete eine regierungsnahe Zeitung am Mittwoch über eine weitere Initiative: Demnach verhandelten türkische Geheimdienstler auch mit der restlichen Führung von Öcalans verbotener Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak. Berichte über eine Einigung wurden aber nicht bestätigt.

