Charkiw (AFP) Die ukrainische Oppositionsführerin Julia Timoschenko hat aus Protest gegen ihre Haftbedingungen in einer Krankenhausdusche übernachtet und will nicht in ihr Zimmer zurückkehren. Die Politikerin sei am Dienstagabend in den Duschraum gegangen und habe die Nacht dort verbracht, sagte ein Vertreter des Gefängnisses in der Stadt Charkiw im Osten des Landes am Mittwoch. Timoschenko hatte am Dienstag eine "Kampagne des zivilen Ungehorsams" angekündigt und erklärt, nicht mehr mit den Justizbehörden zusammenzuarbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.