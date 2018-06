San Francisco (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple arbeitet angeblich an einem billigeren iPhone für China und andere Schwellenmärkte. Ein iPhone-Modell mit weniger teuren Teilen werde in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt gebracht, berichtete das auf die Zulieferbranche spezialisierte Online-Portal "DigiTimes.com" am Dienstag. Auch das "Wall Street Journal" berichtete von entsprechenden Plänen unter Berufung auf informierte Kreise. Das günstigere iPhone soll laut "DigiTimes" einen ähnlich großen Bildschirm haben wie die bisherigen, weltweit millionenfach verkauften Modelle.

