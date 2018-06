Washington (AFP) Wenige Tage vor einem Treffen mit Afghanistans Staatschef Hamid Karsai hat US-Präsident Barack Obama den vollständigen Abzug der US-Truppen vom Hindukusch nach 2014 nicht ausgeschlossen. Obamas stellvertretender Sicherheitsberater Ben Rhodes sagte am Dienstag in Washington, der Präsident würde auch ein Szenario in Betracht ziehen, bei dem keine US-Soldaten nach dem offiziellen Ende der Kampfmission in Afghanistan stationiert blieben.

