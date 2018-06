Wisla (SID) - Skispringer Gregor Schlierenzauer hat drei Tage nach dem Gewinn der Vierschanzentournee seinen Start beim Weltcup im polnischen Wisla kurzfristig abgesagt. Der Österreicher blieb am Mittwoch mit leichtem Fieber und Gliederschmerzen im Bett. Der 23-Jährige verpasste damit auch die erste Chance auf seinen 46. Weltcup-Sieg, mit dem er die Bestmarke des Finnen Matti Nykänen eingestellt hätte. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Samstag in Zakopane.