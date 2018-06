München (dpa) - BMW hat vergangenes Jahr so viele Autos verkauft wie nie zuvor und will trotz der unsicheren Aussichten auch 2013 einen Absatzrekord einfahren. Insgesamt lieferte der Autobauer 2012 weltweit 1,845 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce aus, wie der Konzern in München mitteilte.

Das sind fast 11 Prozent mehr als 2011. «Wir gehen mit Rückenwind in das Jahr 2013, in dem wir trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in vielen Märkten einen weiteren Absatzzuwachs und damit eine neue Bestmarke bei den Auslieferungen anstreben», sagte Vertriebschef Ian Robertson. Die Eckdaten waren bereits seit Ende Dezember bekannt.