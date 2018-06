Rio de Janeiro (AFP) Der Tod des chilenischen Künstlers Jorge Selarón, dessen Leiche an seinem Hauptwerk in Rio de Janeiro gefunden wurde, beschäftigt die brasilianische Polizei. Wie die Ermittler mitteilten, wurde der 65-Jährige am Donnerstag tot an der nach ihm benannten Treppe gefunden, die er aus mehr als 2000 bunten Keramikkacheln gestaltet hatte. Seine Leiche habe Verbrennungen aufgewiesen, neben ihm habe eine Dose Lösungsmittel für Farbe gestanden.

